Středočeský kraj je regionem nesmírně různorodým. Najdeme v něm zalidněné oblasti s moderním průmyslem i vnitřní periférie se zemědělskou výrobou, tradičními řemesly a turismem. Projevilo se to i ve finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku Středočeského kraje.
Titul Živnostník roku 2026 získal na základě rozhodnutí odborné poroty Dušan Souček z Bzové, který vyrábí venkovní sauny. „Porota ocenila životní příběh vítěze. Vrátil se k rodinnému podnikání a k řemeslu, které po otci výrazně transformoval, když našel novou oblast na trhu, kde je úspěšný. Do svého podnikání navíc zapojuje i mladé lidi,“ řekl Milan Silný z MONETA Bank.
Středočeský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo KM Robotics s.r.o.
2. místo SigutLabs s.r.o.
3. místo EBAS spol. s r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Dušan Souček
2. místo Michal Kadaník
3. místo Lucie Beranová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Michal Kadaník
Firmou roku 2026 se stala společnost KM Robotics s.r.o. ze Strančic, specializující se na vývoj a výrobu stavebních a průmyslových robotů, včetně robotického zedníka. „Tato firma podniká s technologiemi budoucnosti. Díky nim můžeme alespoň částečně nahradit pracovní sílu a pozice, které jsou jinak obtížně obsaditelné a sehnatelné. A tímto inovativním směrem se budeme muset ubírat stále častěji,“ vysvětlil Dušan Klimek z Volkswagenu.
Titul v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař a zároveň celkově druhé místo v soutěži získal Michal Kadaník z Tetína, jenž se věnuje výrobě šperků z drahých kovů. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
Vítězové postoupili do celorepublikového finále, jehož výsledky budou slavnostně vyhlášeny 10. prosince v Paláci Žofín v Praze.
Profily vítězů
Každá rodina by měla saunovat, život je pak klidnější a zdravější
Dušan Souček
MONETA Živnostník roku 2026 Středočeského kraje
Podnikatelský život tohoto truhláře vykreslil zajímavý kruh. Začínal se svým otcem, věnovali se zakázkové výrobě nábytku. Pak ho tento typ práce, který je nesmírně náročný a nejistý, začal štvát. Z rodinného podnikání proto „zběhl“ a více než 10 let se pak věnoval podnikání v online marketingu. „Pak mně ale začal chybět fyzický kontakt se zákazníkem a hmatatelný výrobek. Vrátil jsem se proto zpět k řemeslu a převzal truhlárnu od otce. Ale chtěl jsem to už dělat jinak a mít nějaký hlavní vlastní produkt,“ vzpomíná Dušan Souček. Zde se projevila jeho životní vášeň – saunování. První rok strávil průzkumem trhu, přípravou brandové a marketingové strategie, tvorbou grafické identity, loga a registrováním značky na všechny evropské trhy. Ale hlavně se věnoval vymýšlení podoby a uspořádání sauny.
První saunu postavil v březnu 2024. A výrazně se mu daří, má vyprodáno na několik měsíců dopředu. Se svým týmem pěti spolupracovníků dosud postavili kolem 50 saun a počet prodaných se blíží 70. Jejich doménou jsou hlavně sudové typy saun, ale v nabídce mají i modernější hranatější tvary. Postupně rozšiřují nabídku o ochlazovací sudy, zahradní nábytek a další vybavení, které zákazník potřebuje pro své domácí wellness. Jejich výrobky kupují zejména aktivní rodiny z celé republiky, které mají saunu jako součást životního stylu a způsob pravidelné regenerace. Sauny vyrábí ze smrků a borovic dovážených z Finska, kde rostou o něco pomaleji a mají tak výrazně hustší dřevo. Více na adrese www.saunero.cz
Naše výrobky jsou jediné na světě, pomohla i podpora českého státu
Štěpán Kočí
spolumajitel KM Robotics s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Středočeského kraje
Jako jediní na světě dodávají stavební roboty, kteří umí stavět zdi. „Na celém světě chybí ruce a stavební trh je jediný, který zatím není automatizovaný,“ vysvětluje Štěpán Kočí, většinový vlastník firmy ze Strančic. Jejich robot – zedník se na rozdíl od automatů umí rozhodovat sám. Stačí mu stavební materiál a založit první řadu cihel či zdiva z jiného materiálu a pak již zdí sám dle pokynu, který mu zadáte. Dokáže zdít až do výšky 3,5 m.
„Už několik let intenzivně pracujeme s umělou inteligencí. To, co dnes děláme měsíc, jsme dělali rok. Programuje za nás. AI také podává každý týden hlášení, jestli se nám náhodou ve světě někdo nepřibližuje,“ říká. Jeho firma má nyní 9 zaměstnanců. Sériovou výrobu robotů rozjeli před dvěma lety, je to výsledek 12letého vývoje.
Zákazníky jejich robotů mohou být nejen velké firmy, ale i střední či malí podnikatelé. Jejich dominantní odběratel je největší světový výrobce cihel Wienerberger. „Máme ale poptávku mnohem větší. Naši roboti pracují v Anglii, v Maďarsku, Polsku,“ popisuje.
Nyní vyvíjejí i další typy robotů, včetně robota pro odminování nebo robota-zásobovače, který by mohl pracovat venku, aby se jejich robot-zedník obešel bez potřebné lidské podpory.
„Jsme česká firma, která chce být technologickou špičkou a přitom platit daně tady v Česku. Už jen proto, že nám Česko taky pomohlo, když jsme to nejvíce potřebovali. A to podporou od Technologické agentury ČR. Díky jejím zdrojům jsme před lety mohli postavit náš první funkční vzorek robota,“ uzavírá Štěpán Kočí.
Názory
Jak si udržet nejlepší lidi? Dejte jim podíl na úspěchu.
Najít kvalitní zaměstnance je těžké. Udržet si ty nejlepší bývá ještě těžší. Vedle mzdy a benefitů přitom existuje způsob, jak jejich motivaci propojit s dlouhodobým úspěchem firmy. Udělat z nich spolumajitele.
Zaměstnanecké akcie jsou ve světě běžným nástrojem, v Česku ale jejich využívání stále není samozřejmostí. Majitele firem často odrazuje administrativa, náklady nebo obava ze ztráty kontroly nad vlastnickou strukturou. Co když zaměstnanec odejde? Co když své akcie prodá někomu mimo firmu?
Právě zde mohou pomoci moderní technologie. Centrální depozitář cenných papírů nabízí firmám možnost zaknihování akcií prostřednictvím DLT evidence. Jde o jednoduché a nákladově dostupné řešení, které umožňuje zaměstnancům vlastnit akcie evidované v regulované infrastruktuře, aniž by firma musela vstoupit na burzu.
Velkou výhodou pro většinového majitele je možnost nastavit pravidla, jak s akciemi nakládat. Například omezit prodej akcií mimo firmu nebo podmínit převod souhlasem společnosti. Případně upravit stanovy tak, že lze v případě porušení smlouvy akcie znovu převést na majoritního akcionáře. Díky DLT technologii navíc může firma svou emisi spravovat přímo a připisovat akcie zaměstnancům na účty, které si také otevřou online.
Zaměstnanecké akcie tak mohou být zajímavým nástrojem zejména pro rodinné a středně velké firmy, které chtějí odměnit klíčové lidi a udržet je dlouhodobě. Navíc dnes je to už i lépe daňově upraveno.
Kapitálový trh totiž nemusí sloužit jen k získávání peněz od investorů. Může také pomáhat budovat pevnější vztah mezi firmou a lidmi, kteří vytvářejí její hodnotu. Protože nejvíce loajálním zaměstnancem, klientem či zákazníkem firmy je její akcionář.
Jiří Kovařík
ředitel komunikace a sales, Burza cenných papírů Praha
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