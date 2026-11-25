Při kontrole technici na stožár připevní měřicí zařízení a pomocí lana jej mírně rozhoupou, podobně jako při silnějším větru. Naměřené kmity porovnají s hodnotami odpovídajícími materiálu, tvaru a výšce stožáru. Zvlášť prověří také stabilitu jeho základu. Při tomto postupu, odborně nazývaném defektoskopie, není třeba stožár rozebírat. ČEZ ESL metodu používá pro sloupy z homogenních materiálů do výšky 16 metrů.
Pokud měření nedá jednoznačnou odpověď, přichází na řadu ultrazvuk, inspekce pomocí kamery nebo podrobnější prohlídka. „Závažné vady díky nim můžeme odhalit i ve chvíli, kdy nejsou běžným okem viditelné,“ říká Pavel Dlugi, vedoucí odboru osvětlení ČEZ ESL. Nejčastěji jde podle něj o korozi těsně nad základem stožáru nebo pod zemí.
Pro každý stožár vznikne protokol s hodnocením technického stavu, odhadem zbývající životnosti a termínem příští kontroly. Podle výsledků se rozhodne, zda je nutný okamžitý zásah, nebo může oprava počkat. Firma touto metodou prověřovala osvětlení například v Ostravě, Olomouci a Žďáru nad Sázavou.
Podle Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení je v Česku asi 1,5 milionu světelných bodů. Více než polovina už využívá LED, jednotlivé části soustavy však stárnou různě rychle. Odborníci běžně počítají u svítidel s životností přibližně 20 až 25 let, u stožárů s 30 až 40 lety a u kabelů až se 60 lety.
„Menší obce s nižšími rozpočty si musí pečlivě rozmýšlet, do jakých konkrétních projektů své prostředky investují. Rozplánováním výdajů do několika let můžou výrazně ušetřit,“ říká Marcel Jenčo, generální ředitel ČEZ ESL. Řada obcí už v minulosti vyměnila stará svítidla za úspornější LED, původní stožáry, kabely a rozvaděče však zůstaly na místě. Jejich obnova bývá výrazně dražší a na účtech za elektřinu žádnou úsporu nepřinese.
Nižší spotřeba, splátky na deset let
Podle ČEZ ESCO může výměna starých výbojek za LED svítidla snížit spotřebu elektřiny až o 80 procent. Záleží na původním vybavení i na nastavení nových světel. Zvlášť pro menší obce však může být problém zaplatit celou modernizaci najednou.
Jednou z možností je model Veřejné osvětlení za korunu. Modernizaci nejprve zaplatí dodavatel a radnice mu náklady postupně splácí, obvykle během deseti let. Součástí smlouvy je po tuto dobu také servis. Podle Dlugiho využívá program asi 200 českých obcí a dostupný je i pro malé vesnice, které mají třeba jen třicet pouličních lamp. Po skončení smlouvy mají svítidla podle podmínek programu přejít do vlastnictví obce.
Zkušenosti mají například v Železné Rudě, kde po ročním provozu modernizovaného osvětlení klesly výdaje za elektřinu asi o 85 procent. Město přitom nemuselo na výměnu svítidel jednorázově vydat přes pět milionů korun. Investici postupně splácí, měsíčně přibližně 42 500 korun.
Nižší spotřeba ale nemusí automaticky znamenat nižší účty. Ukazují to údaje z Brna, kde se za posledních deset let podařilo snížit spotřebu elektřiny na veřejné osvětlení téměř o pětinu. Kvůli zdražování energií však město platí více než dvojnásobek. V roce 2024 investovalo do výměny dalších svítidel 15 milionů korun, z toho dvě třetiny pokryla státní dotace.
„Hlavními bariérami rozsáhlejší modernizace veřejného osvětlení v obcích jsou podle mě nedostatek financí a málo odborných pracovníků na úřadech, kteří by se mohli těmto projektům věnovat,“ uvádí Dlugi.
Na obnovu veřejného osvětlení mohly obce v posledních letech získat také státní dotace. Naposledy Státní fond životního prostředí vyčlenil v programu Smartnet 724 milionů korun, které mohly pokrýt až polovinu způsobilých nákladů. Zájem byl tak velký, že příjem žádostí skončil letos v lednu. Necelé dva měsíce po jeho spuštění. Státní fond životního prostředí další celostátní výzvu přímo na modernizaci veřejného osvětlení neplánuje, některé obce však mohou využít krajské dotační programy.
Poruchy se ukážou na mapě
Správu osvětlení usnadňuje obcím také digitální pasport. U každého zařízení eviduje jeho polohu, technický stav a historii oprav. ČEZ ESL k tomu využívá systém Smart Control. „Defektoskopie pomáhá nahradit plošné odhady skutečnými daty,“ říká Jenčo. V digitální mapě má správce přehled o stavu jednotlivých zařízení, poruchách i provedených opravách.
Do evidence mohou přispívat i obyvatelé. Služba Načti.cz používá QR kódy umístěné přímo na stožárech. Kdo si všimne nefunkční lampy, načte kód telefonem a bez registrace odešle hlášení. Správce tak ví, kde se závada nachází, a může ji předat servisní firmě. Stejným způsobem lze označit i další obecní vybavení.
Digitální technologie se využívají také k řízení osvětlení. V Žabni na Frýdecko‑Místecku vyměnili 129 světelných bodů za LED svítidla s automatickým nastavováním doby a intenzity svícení. Pokročilejší systémy dokážou přizpůsobovat světlo i aktuálnímu pohybu lidí a aut.
Pavel Dlugi popisuje například režim, kdy lampy svítí na 30 procent s velmi teplou barvou světla. Jakmile se v blízkosti objeví chodec nebo vozidlo, zvýší výkon a případně změní teplotu chromatičnosti. Některá řešení navíc průběžně sbírají údaje o provozu a podle nich upravují osvětlení v dalších časových intervalech. ČEZ ESL několik takových projektů realizuje a další připravuje.
„Nejvhodnější jsou systémy adaptivního řízení v lokalitách s proměnlivým provozem, například na cyklostezkách, v obytných zónách nebo v parcích. Naopak na hlavních dopravních tazích nebo frekventovaných ulicích je jejich potenciál výrazně menší,“ vysvětluje Dlugi.
Ať se svítí, kam má
Podobné řízení testoval evropský projekt Life‑Diademe v Římě, Piacenze a Rimini. Světla tam reagovala na intenzitu provozu, okolní osvětlení a počasí. Podle Evropské komise byla jejich spotřeba v průměru o 57 procent nižší než při svícení na plný výkon. Ve srovnání s předem naprogramovaným stmíváním činila úspora téměř 41 procent.
V Itálii na stožáry umístili také senzory hluku a kvality ovzduší, jejichž údaje mohou města využívat například při dopravním plánování. Další technologie však znamenají i vyšší nároky na údržbu a správu dat. Pro radnice je proto důležité, aby jednotlivé části systému dokázaly spolupracovat se zařízeními různých výrobců a nebylo nutné při změně dodavatele měnit i funkční lampy.
Při modernizaci osvětlení musí obce řešit také množství a směr světla. Moderní LED svítidla umožňují lépe nasměrovat světelný tok, aby zbytečně nesvítil do oken, okolní krajiny nebo k obloze. Ministerstvo životního prostředí doporučuje takové nežádoucí osvětlení omezovat. Záleží přitom na rozmístění lamp, jejich intenzitě, barvě i nočním režimu. Nevhodně navržená soustava může některá místa osvětlovat nedostatečně, jinde zase způsobovat oslnění.
V Opavě se podobné problémy objevily po výměně přibližně tří tisíc ze 7500 svítidel. Město loni evidovalo kolem čtyřiceti míst, která obyvatelé považovali za příliš tmavá. Radnice proto připravovala doplnění lamp, jejich přesměrování či úpravu intenzity; místy světlu překážela přerostlá zeleň. Do měření nového osvětlení se zapojili také studenti Slezského gymnázia, kteří výsledky předávají technickým službám.
Článek vychází ve spolupráci s ČEZ ESCO.
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