Podobné dlouhodobé smlouvy na odběr elektřiny, označované jako PPA (power purchase agreement), se v českém průmyslu prosazují zatím pomalu. Podnikům umožňují nakupovat energii za předem sjednaných podmínek z konkrétního obnovitelného zdroje. Elektrárna přitom nemusí stát v sousedství odběratele jako u Litvínova. Může být vzdálená i stovky kilometrů.
Výstavba elektrárny o výkonu 9,6 megawattu stála ČEZ přes sto milionů korun. Z Modernizačního fondu, do něhož plynou peníze z evropských emisních povolenek, na ni získal dotaci přes 61 milionů. Návratnosti investice podle energetické skupiny pomohla i podepsaná dlouhodobá smlouva. Za kolik bude elektřinu nakupovat, společnosti nezveřejnily. „Celý model je nastavený na fixní ceně s případnou indexací podle vývoje,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. Podle něj by měla být cena příznivější než aktuální tržní nabídka, konkrétní úsporu však firmy nevyčíslily.
Přímé napojení Unipetrolu na výrobní zdroj sníží náklady na distribuci proudu. Stavba trvala zhruba dva roky. Samotné panely lze postavit za několik měsíců. Více času zabrala příprava kabelového vedení a vypořádání majetkoprávních vztahů. Pro litvínovský areál deset gigawatthodin představuje necelé procento roční spotřeby. „Toto PPA pro nás představuje především vstup do této oblasti, poznávání, jak takový zdroj funguje a jaký má pro nás potenciál,“ vysvětluje Martin Růžička, ředitel pro dekarbonizaci Orlen Unipetrolu.
Vzhledem k vysoké spotřebě závodu se veškerá produkce z Růžodolu využije přímo v areálu. Rafinerie a navazující chemické provozy potřebují elektřinu nepřetržitě. Firmy si ale pro případ nižší výroby sjednaly kompenzace, včetně zajištění certifikované bezemisní elektřiny z dalších výrobních zdrojů ČEZ.
Růžička říká, že Unipetrol využije zkušenosti s provozem fotovoltaiky také při přípravě dalších energetických projektů. A vedle toho zvažuje vlastní instalace. Nejen fotovoltaiky, ale i bateriových úložišť. Firma se chce také lépe naučit zvládat odchylky, tedy rozdíly mezi sjednanými a skutečnými dodávkami či odběry elektřiny, které se musí vyrovnávat v elektrizační soustavě. „V tuto chvíli platíme za řízení odchylky dodavateli elektrické energie,“ dodává Růžička.
Odběrem solární elektřiny chce Unipetrol snížit své nepřímé emise zhruba o 3,3 tisíce tun oxidu uhličitého ročně. Původ energie bude moci doložit certifikáty, takzvanými zárukami původu. Pro průmyslové podniky mají tyto doklady význam zejména při vykazování emisí obchodním partnerům, kteří sledují uhlíkovou stopu v celém svém dodavatelském řetězci.
Od rafinerie k automobilce
Jinou cestu zvolil výrobce automobilových klimatizací Denso v Liberci. Solární panely nechal instalovat nad parkovištěm pro zaměstnance. Zastřešení takřka pětistovky parkovacích stání má výkon 1,8 megawattu a vyrobená elektřina se spotřebuje přímo v závodě. Součástí projektu bylo i čtrnáct nabíječek elektromobilů. Denso tím rozšířilo svou dosavadní fotovoltaiku s výkonem 1,7 megawattu, kterou využívá od roku 2024.
Obě liberecké fotovoltaiky mají pokrýt zhruba desetinu spotřeby elektřiny závodu, který denně vyrábí přes 9,6 tisíce automobilových klimatizačních jednotek a přibližně stejný počet dalších komponentů pro systémy regulace teploty. Denso má současně za cíl dosáhnout v roce 2030 uhlíkové neutrality bez nákupu kompenzačních kreditů.
Výstavbu i financování i v tomto případě zajistila společnost ČEZ ESCO. Denso převzalo hotové zařízení za symbolickou korunu a investici bude postupně splácet v ceně elektřiny během deseti let. Nemuselo tak vázat vlastní kapitál do stavby elektrárny ani hledat další pozemek.
Už před dohodou s Orlen Unipetrolem uzavřela společnost ČEZ ESCO tříletý kontrakt s Třineckými železárnami na 4,4 gigawatthodiny ročně z fotovoltaiky Vrskmaň.
Podle Čermáka zájem firem o podobné dodávky v posledních dvou letech vzrostl. „Odhadujeme, že v dalších letech se počet kontaktů i objem dodávané energie znásobí,“ říká.
Kde postavit další elektrárny
Cena budoucí elektřiny se začíná utvářet už při výběru pozemku. ČEZ v Ústeckém kraji využívá plochy po těžbě a průmyslu, kde už z dřívějška existují přístupové cesty nebo energetická infrastruktura. Vedle Růžodolu stavěl například v areálu elektrárny Ledvice na Teplicku. „Průmyslové a energetické areály s existující infrastrukturou nám totiž umožňují výrazně urychlit samotnou výstavbu i připojení zdrojů k distribuční síti a tím snížit náklady projektu,“ vysvětluje Ondřej Douša, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje.
Výhodnější pozemek nicméně automaticky neznamená levnější stavbu. Na výsypkách může být problém s nestabilním podložím, na některých průmyslových plochách zase s chemickým složením zeminy a ochranou konstrukcí před korozí. Základy musí obstát po celou plánovanou, zhruba třicetiletou životnost elektrárny. Douša uvádí, že při přepočtu na instalovaný megawatt mohou podobné projekty vycházet i levněji než stavba na kvalitnější půdě.
V Česku se dlouhodobé smlouvy na nákup obnovitelné elektřiny prosazují pomaleji než například v Polsku, Rumunsku nebo Bulharsku. Podle výkonného ředitele Solární asociace Jana Krčmáře je jedním z důvodů menší počet nových elektráren. Problémem je také financování. V některých evropských zemích pomáhají investorům aukce s provozní podporou, díky nimž snáze získají bankovní úvěr. V Česku podobný systém pro solární elektrárny chybí. „U PPA smlouvy rozhoduje především cena dodané elektřiny,“ říká Krčmář. Pokud výrobce získá dotaci, může průmyslovému odběrateli nabídnout levnější elektřinu.
Záleží také na podmínkách smlouvy. „Úplně základní PPA má formu ‚pay‑as‑produced‘, kdy zákazník kupuje elektřinu tak, jak byla vyrobená,“ vysvětluje Krčmář. Dodavatelé ale podle něj stále častěji nabízejí i kombinaci několika výrobních zdrojů, baterií a řízení spotřeby. Takové smlouvy umožňují lépe přizpůsobit dodávky potřebám průmyslových podniků, jejichž provoz se neřídí tím, kdy svítí slunce.
Kolísání solární výroby se projevuje také na cenách. Když je elektřiny na trhu nadbytek, mohou klesnout pod nulu. Na českém denním trhu se letos od ledna do září podle serveru oEnergetice.cz objevily záporné ceny ve 278 hodinách, nejčastěji v dubnu a květnu. Oproti stejnému období loňského roku jich bylo téměř o 12 procent méně. Záleží proto i na tom, jak si výrobce a odběratel ve smlouvě rozdělí riziko cenových výkyvů.
Vedle financování brzdí výstavbu parků územní plány, omezená kapacita sítí a potíže s připojováním baterií. Krčmář upozorňuje, že solární střechy a parkoviště mají pro továrny smysl, ale spotřebu energeticky náročného průmyslu samy nepokryjí. Růžička považuje za nezbytné také rozšíření dalších druhů obnovitelné energetiky. „Bez větrných zdrojů to však nepůjde a Česká republika se musí v této oblasti odhodlat ke změně postojů a rozvíjet větrné zdroje,“ říká.
Připraveno ve spolupráci s ČEZ.
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