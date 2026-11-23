Kvůli prodeji padělaných textilních nebo tabákových výrobků světových značek přichází Česko na daních o miliardy korun. Hodnota padělků, které Celní správa v tuzemsku při kontrolách zabaví, navíc v posledních letech roste. Efekt kontrol se však často míjí účinkem – potrestaného prodejce brzy nahradí jiný obchodník, který nelegální zboží nabízí dál.
V budoucnu by proto mohla přijít výrazná změna, která by státu dala do rukou silnější a účinnější zbraň. Regulace by se od konkrétního prodejce přesunula na provozovatele tržnice, který dnes za prodej padělků ve svém areálu jakkoliv trestaný není. První verzi návrhu zákona o regulaci tržnic mají HN k dispozici.
Co se dočtete dál
- Jak chce zákon postihovat provozovatele tržnic.
- Co by bylo možné sledovat v novém rejstříku tržnic.
- Proč se dnes razie proti prodeji padělků míjí účinkem.
- O jak velký ekonomický problém jde.
- Které značky jsou nejčastějším terčem.
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