Už měsíc se na Univerzitě Karlově debatuje o pravidlech, podle kterých se mají v příštím roce rozdělit peníze od státu pro jednotlivé fakulty. Bouřlivá diskuse pokračovala i v pátek na zasedání Akademického senátu UK. První verzi těchto pravidel totiž akademici v říjnu odmítli – zejména kvůli nesouhlasu humanitních a sociálněvědních fakult. Nelíbilo se jim, že z nich těží hlavně lékařské a přírodovědné fakulty.
Nyní senát přijal kompromis, který je pro kritiky původního návrhu výhodnější. A to i když nepočítá s tím, že by se k nim od mediků a přírodovědců „přelily“ desítky milionů korun, jak původně požadovali.
Co se dočtete dál
- Jaké požadavky měly humanitní a sociálněvědní fakulty.
- Na čem stojí vyjednaný kompromis.
- Co dalšího se řešilo na jednání akademického senátu.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace