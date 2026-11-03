Bohaté fakulty dál bohatnou, zatímco chudé chudnou. Tak popisují někteří akademici systém rozdělování státních peněz na Univerzitě Karlově. Spor o to, zda pravidla příliš nezvýhodňují například lékařské fakulty, které mají vysoké příjmy ze školného zahraničních studentů, nyní vyústil v bezprecedentní situaci. Akademický senát poprvé v novodobé historii univerzity odmítl schválit dokument, podle kterého se peníze mezi jednotlivé fakulty rozdělují.
Důvodem je nesouhlas humanitních a společenskovědních oborů. Podle nich jsou na jejich úkor příliš zvýhodněné „bohatší“ fakulty jako například lékařské nebo přírodovědné. Vedení univerzity prý slíbilo rovnoprávnější přístup, k tomu ale podle nich nedošlo. Rektor univerzity Jiří Zima uvedl, že „nejde o žádnou katastrofu“. Senát bude o přepracovaném návrhu jednat na příštím zasedání.
Co se dočtete dál
- Co přesně některým senátorům vadí.
- Jak reaguje vedení univerzity a co se bude dít dál.
- Jak funguje přerozdělování peněz mezi fakultami v současnosti.
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