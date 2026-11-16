Když Jiří Zima před rokem přesvědčivě vyhrál rektorské volby na Univerzitě Karlově, akademici od něj očekávali především změnu. Jeho předchůdkyně Milena Králíčková ztratila důvěru části akademické obce mimo jiné kvůli netransparentnímu odměňování členů rektorátu nebo problémům kolem výstavby kampusu na Albertově. Zima naopak slíbil otevřenější vedení univerzity. Jenže právě tento slib se mu nyní vrací. Část akademiků totiž začíná dávat najevo, že si změnu představovala jinak.

Výhrady mají hned k několika krokům nového vedení. Vadí jim například způsob, jakým rektorát zpřístupňuje informace o vyplacených odměnách, nebo obsazování nových vedoucích funkcí bez výběrových řízení. Kritika míří také na vliv Michala Zimy, vzdáleného příbuzného rektora, který se podílí na řízení univerzity jako člen jeho kolegia pro provoz a vnitřní procesy.

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  • Na co si stěžují senátoři.
  • Jak se hájí rektor.
  • Co se nyní řeší v akademickém senátu a proč mezi sebou fakulty bojují.
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