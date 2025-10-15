O Univerzitě Karlově bylo v posledních dvou letech slyšet více než dříve. Není tajemstvím, že řada lidí nemůže první ženě v čele univerzity přijít na jméno. Očekávání byla přitom velká. Milena Králíčková musela nejdříve řešit teroristický útok na Filozofickou fakultu, poté se zamotala do vysvětlování výše odměn pro vedení fakulty, následovalo hrozící odejmutí dotace na výstavbu kampusu Albertov a stále probíhající souboj o vedení Katolické teologické fakulty.
„Rozhodně se nepovažuji za někoho, kdo neudělal chyby. Univerzita Karlova byla vidět a možná právě to, že se nám celá řada věcí povedla, teď vede k tomu, že by si někteří přáli, aby přišel rektor, který zdaleka tak silný jako já nebude,“ říká v rozhovoru s HN. Králíčková na rektorku kandiduje znovu. Volba se uskuteční na konci října. Jaké má šance? „Těžko se to předpovídá, pravděpodobně je ale celá řada zatím nerozhodnutých akademiků, akademiček i studujících a já pevně věřím, že je přesvědčím,“ dodává.
Na co jste jako rektorka pyšná a co se vám naopak nepovedlo?
Zmíním od každého několik věcí. Určitě se povedl zvýšený důraz na mezinárodní projekty. Lepší podpora žádostí o mezinárodní granty napříč univerzitou, speciálně těch z evropských prostředků. Už teď to nese své ovoce a myslím, že ještě ponese. Ve vzdělávací činnosti se povedl nastavit systém podpory, jak efektivně učit – zejména pro mladé. Protože máme skvělé odborníky, od medicíny přes umělou inteligenci, ale nikdo ty začínající nenaučil, jak své vědomosti předávat dál. Věřím, že se studentům díky tomu bude lépe studovat a méně budou studium ukončovat. Jsme v tom lídrem a opravdu mezinárodně viditelní. A další věc, podařilo se pro akademickou komunitu zajistit vyšší psychosociální podporu.
Co se dočtete dál
- Které věci se rektorce povedly a jaké naopak považuje za neúspěch.
- Dostane univerzita peníze z Národního plánu obnovy na dostavbu kampusu na Albertově?
- Jak se promění systém odměňování na fakultách.
