Má se jednat o největší investici Univerzity Karlovy za posledních 100 let. Miliardová stavba kampusu na Albertově, který má proměnit čtvrť v moderní vědecko-univerzitní tepnu, ale může skončit fiaskem. Projekt nabral velké zpoždění a dnes je jasné, že se nestihne dokončit včas. Aby stát nepřišel o evropské dotace, chce ministerstvo školství část peněz z Národního plánu obnovy poslat podobnému projektu brněnské Masarykovy univerzity a hrozí i odebráním celé dotace. Spor je o to vyhrocenější, že se odehrává v pozadí voleb o nové vedení Karlovy univerzity.
Co se dočtete dál
- Proč má univerzita o dotace přijít.
- Co na to říká Bek a jak reaguje rektorka Milena Králíčková.
- Jakou mají kandidáti na rektora podporu mezi fakultami.
