Pondělním jmenováním ministrů vlády Andreje Babiše se Robert Plaga (za ANO) téměř na den přesně po čtyřech letech vrátí do „šéfovského“ křesla na ministerstvu školství. Učitelé se na jeho návrat těší – očekávají stabilitu. Úředníci zase vyhlížejí schopného manažera, který se nebojí poslouchat své podřízené a dává jim v jejich práci důvěru. Kritici však poukazují na to, že Plaga byl oblíbený hlavně proto, že se nepouštěl do žádných zásadních změn. Všichni zároveň doufají, že se mu pro resort vzdělávání podaří sehnat hlavně peníze, které v něm zoufale chybí. Jaký je Robert Plaga 2.0 a co budou jeho hlavní úkoly?
Co se dočtete dál
- Jaké výzvy na Plagu čekají.
- Co o Plagovi říkají jeho spolupracovníci.
- Proč se rozhodl kandidovat.
