Programové prohlášení vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů obsahuje formulaci, že školy by měly být bez ideologických vlivů i působení politických neziskových organizací. HN se zeptaly Roberta Plagy z hnutí ANO, který je největším favoritem na post ministra školství, co tím politici přesně myslí. Podle něj to neznamená, že už se neziskovky do škol nepodívají. „Jejich spolupráce se školami je důležitá, ale musíme vyjasnit pravidla, jak má takové působení vypadat, aby si jej ředitelé škol nevykládali po svém,“ uvedl. Upřesnil také, co znamená rušení neefektivních prvků inkluzivního vzdělávání.
Co jste konkrétně mysleli odideologizováním a omezením vlivu politických neziskových organizací ve školách?
Jde o vyjasnění paragrafu 32 školského zákona, který explicitně zapovídá politickou agitaci na školách. Jeho výklad u učitelů a ředitelů ale není jednoznačný. Odideologizování neznamená, že se nemá o politice a politických systémech vyučovat. Je ale třeba ředitelům dát jasné mantinely, co ještě na půdě školy možné je a co možné není. Nemá to být jednostranné. Třeba francouzský přístup zajišťuje neutralitu. Pokud budu ministrem, tuto debatu otevřu.
Co se dočtete dál
- Jak se mají omezit politická vystoupení ve školách.
- Promění se vzdělávání o LGBT+ ve školách?
- Co se bude měnit v působení asistentů pedagoga.
