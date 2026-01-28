Na kauze „vyděračských“ esemesek, které posílal ministr zahraničí Petr Macinka premiérovu poradci Petru Kolářovi, jsou asi nejzábavnější reakce ministrů za hnutí ANO. Situace, kdy musí objasnit, proč setrvají ve vládě s autorem buranských zpráv, je pro ně samozřejmě notně nepříjemná. A tak sahají po repertoáru, dle kterého by se daly vyučovat základy amatérské krizové komunikace.
První metoda: To, co se děje, je možná nehezké, ale opozice je mnohem horší! Reprezentantem této metody je například místopředseda ANO Radek Vondráček, který zplodil na síti X tradičně básnivý post: „Festival opozičního pokrytectví je dost nehezká podívaná! Hrají si na morální majáky, přitom mají plné skříně kostlivců. Vydalo by to na román, čtení o hodně temné politice!“ Mimochodem sousloví „festival opozičního pokrytectví“ použili třeba i Patrik Nacher nebo Martin Kolovratník, což signalizuje existenci centrálních notiček.
Co se dočtete dál
- V čem spočívají další metody eliminace politických škod.
- Kdo v ANO je jejich reprezentantem.
- Jak reálné je, že by krizová (ne)komunikace tohoto typu mohla fungovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.