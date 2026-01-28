Když Petr Pavel v roce 2018 končil ve funkci předsedy vojenského výboru Severoatlantické aliance, v centrále NATO se shromáždily stovky jejích zaměstnanců. Pavla z budovy vyprovázely aplausem ve stoje. Mohli tleskat jen ze zdvořilosti. Ale i tak to ilustruje absurditu záměrů ministra zahraničí Petra Macinky – ten chce generálnímu tajemníku NATO Marku Ruttemu sdělit, že by Pavel na červnovém summitu aliance už Česko neměl zastupovat. Macinka může dostat jedinou odpověď – to, kdo za Česko přijede, je čistě v kompetenci Prahy.
Prezident v úterý zveřejnil textové zprávy, v nichž ho Macinka podle něj vydírá. Předseda Motoristů to označil za běžné politické vyjednávání. Každopádně je faktem, že v okamžiku, kdy země NATO řeší, jestli se nadále mohou spoléhat na spojenectví se Spojenými státy nebo jak zásadní hrozbou je Rusko nejen pro Ukrajinu, ale i pro ně, projednává Macinka s Ruttem čistě domácí spor. Navíc pro zahraničního pozorovatele jistě jen obtížně srozumitelný.
