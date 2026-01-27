Tohle jsme v české politice ještě neměli. Prezident Petr Pavel obvinil ministra zahraničí Petra Macinku, že se ho pokusil vydírat kvůli tomu, že nechce jmenovat ministrem životního prostředí Filipa Turka. A podal na něj rovnou i trestní oznámení. Otázek je celá řada. Co vypovídá aféra o jejích aktérech? Co stojí v jejím pozadí? A jaké bude mít důsledky?
Předně řekněme, že obsah SMS zpráv, které Petr Macinka psal poradci prezidenta Kolářovi, je jistě drsný. Ale kdo se pohybuje v politickém prostředí, ví, že ve vypjatých momentech padají občas i ostřejší slova. Politika je často s prominutím o kšeftech „něco za něco“. A jestliže Macinka píše, že když Pavel nejmenuje Turka ministrem životního prostředí, „tak spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“, dá se to interpretovat spíše jako drsný až odpudivý způsob vyjednávání než jako naplnění skutkové podstaty trestného činu.
To ale nic nemění na tom, že se Petr Macinka zachoval mimořádně hloupě.
