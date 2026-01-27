Jiří Kozák je dlouholetým členem ODS. Na ministerstvo zahraničí nastoupil za minulé vlády jako politický náměstek, letos se měl stát českým velvyslancem při OSN v New Yorku. Současné vedení ministerstva zahraničí ho proto označuje za příklad politické nominace – i kvůli Kozákovi vláda zrušila celý „balík“ jmen nových českých velvyslanců, které loni schválil kabinet Petra Fialy a podepsal prezident Petr Pavel.
Na argumentaci současné vlády Andreje Babiše by něco bylo, pokud by neexistovala dvě velká „kdyby“. Babiš nebo ministr zahraničí Petr Macinka na to už asi zapomněli, ale když byl Babiš premiérem poprvé, stal se velvyslancem ve Finsku Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví a jeden z Babišových nejbližších lidí. Kvalifikaci na to neměl absolutně žádnou. Naopak Kozák se před nástupem do Černínského paláce zahraniční politice dlouhodobě věnoval.
Co se dočtete dál
- Jak se měli Babiš a Macinka s případnými politickými nominanty vypořádat.
- V čem ukázali naprostou nekompetenci.
- Jak to vše souvisí s Macinkovou dlouholetou prací pro Václava Klause.
