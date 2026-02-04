Trvalo to, ale stalo se. Sen čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka o ministerském křesle se rozplynul jako plyn z výfuku starší fabie nad pražskou magistrálou. Prezident Petr Pavel na schůzce s premiérem Andrejem Babišem definitivně potvrdil, že Turka nikdy nejmenuje ministrem životního prostředí, ani čehokoli jiného. Krize v české politice přesto pokračuje. Jak je vážná? Kdo je za ni odpovědný? Co by ji pomohlo vyřešit? A co bude reálně dál?
Co se dočtete dál
- Proč prezident odmítl jmenovat Filipa Turka.
- Jaké jsou důsledky, že Turek zůstává vládním zmocněncem bez jmenování.
- Proč Motoristé odmítají navrhnout náhradního kandidáta.
