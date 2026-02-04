Trvalo to, ale stalo se. Sen čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka o ministerském křesle se rozplynul jako plyn z výfuku starší fabie nad pražskou magistrálou. Prezident Petr Pavel na schůzce s premiérem Andrejem Babišem definitivně potvrdil, že Turka nikdy nejmenuje ministrem životního prostředí, ani čehokoli jiného. Krize v české politice přesto pokračuje. Jak je vážná? Kdo je za ni odpovědný? Co by ji pomohlo vyřešit? A co bude reálně dál?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč prezident odmítl jmenovat Filipa Turka.
  • Jaké jsou důsledky, že Turek zůstává vládním zmocněncem bez jmenování.
  • Proč Motoristé odmítají navrhnout náhradního kandidáta.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.