Oceňovaný český pavilon ze Světové výstavy Expo v japonské Ósace začíná být pro úřady problémem. Organizaci Česká centra, která měla národní expozici na starosti a nyní by se měla postarat i o likvidaci pavilonu, se zatím nedaří pro unikátní dřevostavbu najít kupce. Stavba je tak jednou z posledních, které na bývalém výstavišti ještě zůstávají stát.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Oceňovaný český pavilon ze světové výstavy Expo v japonské Ósace začíná být pro úřady horkým bramborem. Nedaří se pro něj najít kupce. Ojedinělá dřevostavba je tak už nyní podle některých zdrojů jednou z posledních, které na bývalém výstavišti zůstávají stát.
  • Kdo jsou zájemci o pavilon a proč jejich zájem uvadá?
  • A dokdy musí pavilon z Ósaky zmizet?
