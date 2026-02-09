Oceňovaný český pavilon ze Světové výstavy Expo v japonské Ósace začíná být pro úřady problémem. Organizaci Česká centra, která měla národní expozici na starosti a nyní by se měla postarat i o likvidaci pavilonu, se zatím nedaří pro unikátní dřevostavbu najít kupce. Stavba je tak jednou z posledních, které na bývalém výstavišti ještě zůstávají stát.
