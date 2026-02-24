Kdykoli se vydáte na Liberecko, pravděpodobně váš pohled cestou nejednou přitáhne jeho charakteristický tvar vesmírné rakety, která právě přistála na vrcholu kopce. Za slunečného počasí jeho stříbrný plášť září na dálku, návštěvníky pro neodolatelnou atmosféru láká ale i v mlze a mrazu. Vysílač Ještěd, geometricky definovaný jako jednodílný rotační hyperboloid, nenabízí jen panoramatické výhledy a scénické turistické trasy pro fanoušky pohybu nebo svištění ostrého větru a klid pro rozervané romantiky, je to také cíl milovníků architektury. Stal se symbolem Liberce a od roku 2006 je i hojně navštěvovanou národní kulturní památkou.
Co se dočtete dál
- V čem mezi ostatními v architektonické soutěži vynikal návrh Karla Hubáčka.
- Jaká výtvarná díla Ještěd ukrývá.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.