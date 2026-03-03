Policie ukončila vyšetřování pádu lanovky na Ještěd. Navrhla obžalovat tři lidi a jednu firmu z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. V úterý to řekl náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
Tragická nehoda se na visuté lanovce v Liberci stala v říjnu 2021, při pádu jedné z kabin zemřel průvodčí.
Všem obviněným hrozí od tří do deseti let vězení.
České dráhy, které lanovku dřív vlastnily, s obviněním nesouhlasí a jsou připraveny se proti němu bránit, zopakoval v úterý mluvčí Petr Šťáhlavský dřívější vyjádření dopravce. Více se nebude k trestnímu řízení až do jeho ukončení vyjadřovat.
„Policejní orgán skončil vyšetřování a 13. února podal návrh na podání obžaloby,“ uvedl Látr. Státní zástupce předpokládá, že o návrhu policie podat obžalobu k soudu rozhodne do dvou měsíců.
Kriminalisté v roce 2023 původně obvinili z obecného ohrožení z nedbalosti čtyři lidi a České dráhy coby tehdejšího vlastníka lanovky.
Stíhání jedné fyzické osoby státní zástupce už dříve zastavil. Proti stíhání si podaly stížnost i České dráhy. Napoprvé uspěly, ale po obnovení jejich trestního stíhání druhou stížnost státní zástupce zamítl.
„K probíhajícímu trestnímu řízení se až do jeho ukončení nebudeme vyjadřovat. Nicméně můžeme zopakovat naše stanovisko z minulosti, že s obviněním nesouhlasíme a jsme připraveni se proti němu v dalších fázích řízení bránit, pokud se nerozhodneme pro jiný procesní postup,“ sdělil v úterý Šťáhlavský.
Policie všechny obviněné viní z toho, že porušili důležité povinnosti vyplývající z jejich zaměstnání, povolání, postavení, funkce nebo uložené podle zákona.
Při havárii v říjnu 2021 spadla po přetržení tažného lana jedna ze dvou kabin visuté lanovky a zemřel průvodčí. K prasknutí lana podle Drážní inspekce přispěla koroze jednotlivých drátů lana.
V kabině pro 35 lidí byl průvodčí sám, spadla s ním ze zhruba třicetimetrové výšky. Třinácti cestujícím v druhé kabině se nic nestalo, zůstala viset na nosném laně 15 metrů nad zemí. Průvodčí aktivoval ručně záchrannou brzdu a zastavil kabinu, která po přetržení tažného lana prudce sjížděla zpátky k dolní stanici. Z kabiny pak museli cestující vyprostit hasiči.
Podle závěrečné zprávy Drážní inspekce bezprostřední příčinou tragického pádu kabiny lanovky po přetržení tažného lana bylo, že lanová dráha byla provozována bez prvků zajišťujících automatickou aktivaci brzdy.
V minulosti byly totiž v rozporu s právními předpisy, normami a technickou dokumentací dráhy neoprávněně odstraněny.
Průvodčí nebyl ručně schopen vozovou brzdu aktivovat kvůli silám, které na kabinu působily.
Od tragické nehody je lanovka mimo provoz. Od Českých drah ji odkoupil Liberec.
Město chystá výstavbu nové lanové dráhy, s jiným systémem a prodloužením trasy ke konečné tramvaje v Horním Hanychově. V provozu bude nejdřív za tři až čtyři roky.
