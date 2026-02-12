Na novelu stavebního zákona, kterou schválila vláda Andreje Babiše (ANO), se v posledních týdnech sesypaly výtky od odborníků, byznysu, obcí i ombudsmana. Nová úprava má zrychlit stavební řízení a územní plánování, ale sama byla podle kritiků připravena až moc narychlo. Mimo jiné by mohla povolit zásahy do památkově chráněných budov nebo rozvázat pravidla pro stavbu budov v historických centrech měst.
Co se dočtete dál
- Co se nyní bude dít s novelou stavebního zákona.
- Jak by mohla vláda u staveb omezit sílu památkářů nebo ochránců přírody.
