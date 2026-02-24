Plán na demontáž akceleračních zón pro rychlejší výstavbu větrných elektráren není jedinou změnou, kvůli které by Česko mohlo přijít o miliardy korun z Bruselu. Evropskou komisi znervózňují i další kroky, které chystá nastupující vláda Andreje Babiše (ANO).
Co se dočtete dál
- Které zákony Evropské komisi vadí.
- Kdy bude vláda celý problém s komisí znovu řešit.
- Jak reagují zástupci vlády.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.