Odpůrci výstavby větrného parku v Ralsku společností ČEZ PV & Wind si na debatu s obyvateli v narvaném kině Mimoň pozvali minulý pátek i energetické experty. Těmi byli bývalý člen vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ivan Noveský a Hynek Beran, věčný kandidát na tutéž pozici. Ti podle pořadatele Jakuba Svobody z iniciativy Kraj pod Ralskem měli vyvrátit zvěsti, že odpůrci větrníků šíří v zájmu ruské propagandy dezinformace.

Pokud tomu tak skutečně mělo být, šlo o pozoruhodnou volbu řečníků. Noveský zaujal v posledních letech především tím, že poté co Rusko vyvolalo válku na Ukrajině, apeloval na pokračování odebírání ruského plynu, který byl podle něj pro Česko nenahraditelný a bez kterého budou „živí závidět mrtvým“. Kandidoval do Senátu za stranu PRO Jindřicha Rajchla. I bývalý kandidát SPD na pražského primátora Beran má blízko k politickému táboru, který je s Kremlem spíš zadobře.

Co se dočtete dál

  • Jaké je pozadí dezinfomátorů, kteří v Česku brojí proti větrníkům.
  • Proč podle energetických expertů Česko větrné parky přesto potřebuje.
  • Jak ovlivňuje dezinformační kampaň nejvyšší patra politiky.
  • Jak se ANO pomalu daří umenšovat vliv Motoristů.
