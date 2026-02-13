Odpůrci výstavby větrného parku v Ralsku společností ČEZ PV & Wind si na debatu s obyvateli v narvaném kině Mimoň pozvali minulý pátek i energetické experty. Těmi byli bývalý člen vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ivan Noveský a Hynek Beran, věčný kandidát na tutéž pozici. Ti podle pořadatele Jakuba Svobody z iniciativy Kraj pod Ralskem měli vyvrátit zvěsti, že odpůrci větrníků šíří v zájmu ruské propagandy dezinformace.
Pokud tomu tak skutečně mělo být, šlo o pozoruhodnou volbu řečníků. Noveský zaujal v posledních letech především tím, že poté co Rusko vyvolalo válku na Ukrajině, apeloval na pokračování odebírání ruského plynu, který byl podle něj pro Česko nenahraditelný a bez kterého budou „živí závidět mrtvým“. Kandidoval do Senátu za stranu PRO Jindřicha Rajchla. I bývalý kandidát SPD na pražského primátora Beran má blízko k politickému táboru, který je s Kremlem spíš zadobře.
