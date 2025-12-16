Co do větrného potenciálu patří Ústecký kraj s Krušnými horami k nejperspektivnějším místům pro stavbu větrných elektráren v Česku. Realita je ale taková, že se zde točí jen 45 větrníků s celkovým výkonem necelých 90 MW, ale za posledních 17 let se tu žádný nový nepostavil. Pro investory to představuje v podstatě neřešitelný problém, a to paradoxně i v obcích, které o větrníky stojí. Tím, kdo rozvoji větrné energie brání, je v tomto případě kraj. Jakoukoliv výstavbu už totiž dříve v tomto směru ve svých zásadách územního rozvoje (ZÚR) zakázal.
Nejvyšší správní soud (NSS) tuto regulaci v roce 2023 zrušil. Vyhověl tak kasační stížnosti skupiny obcí, lidí a firem, podle kterých krajské zásady rozvoje v podstatě znemožnily budování vysokých elektráren na více než 99 procentech území kraje.
Kraj proto připravuje regulaci novou – takovou, aby opět nenarazila u NSS. Větrníkům by měla dát více prostoru, přísná ale bude i tak. Dokonce jde proti elektrárnám, které už stojí.
