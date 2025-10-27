Obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, v Česku sice vznikají, ale v malé kapacitě. Jak říká v rozhovoru pro HN výkonný ředitel JRD Energo a místopředseda Svazu moderní energetiky Marek Lang, stát by měl stanovit konkrétní objemy a termíny, ve kterých chce tyto zdroje mít. A aby jich skutečně vznikalo dost, měl by podle něj vsadit na aukce. Z těch vychází jako vítěz dodavatel s nejnižší nabízenou cenou elektřiny.
Jak byste ohodnotil legislativní podmínky v Česku pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie na stupnici od jedné do deseti, kdy deset je ta nejlepší situace?
Řekl bych osm. Určitě to nemůže být deset, ale taky nechci být nevděčný, protože se řada věcí změnila k lepšímu a jdeme správným směrem. Na druhou stranu, stát má stále velký historický dluh ve své komunikaci.
Co máte na mysli?
Je potřeba, aby stát jasně řekl, že obnovitelné zdroje chce mít ve svém energetickém mixu a že je chce vybudovat v nějakém konkrétním objemu a čase. Konkrétně u větru vypadá proces na papíře poměrně dobře, stále je tu ale velký dluh státu vůči společnosti. Je potřeba jí vysvětlit, že tyto zdroje chceme a potřebujeme. Je nutné přesvědčit veřejnost, že je to ten směr, kterým chceme jít. A nejde jen o veřejnost, ale i státní správu, aby projekty nenarážely u úředníků, kteří jim z osobní vůle mohou klást odpor.
