Královéhradecká firma Noho Energy ukazuje, že v Česku lze připravovat velké větrné elektrárny i bez odporu místních obyvatel. Nepotýká se s fenoménem NIMBY (Not In My Back Yard – ne na mém dvorku) jako mnozí jiní developeři.
Co se dočtete dál
- Co investora ještě dělí od stavby větrných elektráren.
- Čím si získal místní i úřady.
- Co má s jeho větrnými elektrárnami společného první uhlíkově neutrální čtvrť.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.