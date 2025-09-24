Královéhradecká firma Noho Energy ukazuje, že v Česku lze připravovat velké větrné elektrárny i bez odporu místních obyvatel. Nepotýká se s fenoménem NIMBY (Not In My Back Yard – ne na mém dvorku) jako mnozí jiní developeři.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co investora ještě dělí od stavby větrných elektráren.
  • Čím si získal místní i úřady.
  • Co má s jeho větrnými elektrárnami společného první uhlíkově neutrální čtvrť.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.