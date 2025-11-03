Velký model se zeleným podkladem imitujícím trávu a mnoha řadami drobných panelů zabírá značnou část stolu. V zasedací místnosti společnosti Katemo v pražských Letňanech to trochu vypadá jako v klubu modelářů. Linie černých panelů jsou obehnané plotem a zelenými keři za ním. U stolu sedí Viktor Furman a Pavel Mrkáček. Investoři. Žádní modeláři. První je úspěšným podnikatelem v genetice a zdravotnictví. Je minoritním majitelem společnosti GHC Genetics, která ročně otočí stovky milionů korun. Druhý vlastní stavební firmu Ekostell.
Před sebou mají model svého reálného projektu Katemo Parku Modlany. Jde o velkou solární elektrárnu s bateriovým úložištěm, která už brzy bude největší svého druhu v Česku. Park s 65 tisíci fotovoltaickými panely se rozprostírá na 32 hektarech. Pokrýt by mohl spotřebu elektřiny většího okresního města, tedy až 17 tisíc domácností. Svým výkonem nahradí třetinu běžné velké uhelné elektrárny.
Je to vůbec poprvé, co se do projektu v energetice Furman s Mrkáčkem pustili. A hned trhají rekordy v jeho velikosti. Věří, že se jim investice za 1,2 miliardy korun brzy vrátí. Dotaci? Nechtějí a nepotřebují. „Báli jsme se, že by nás dotace omezovala v obchodování s vyrobenou elektřinou,“ vysvětluje Mrkáček.
Solární elektrárny v takové velikosti, jako je ta jejich, se v Česku moc nestaví. Pro investory nejsou dostatečně atraktivní. Furman s Mrkáčkem ale věří, že to mají dobře spočítané. Elektrárnu i s úložištěm chtějí mít v provozu do konce tohoto roku. Nyní se nachází v poslední fázi projektu.
Co se dočtete dál
- Jak se úspěšný podnikatel v genetice Viktor Furman nadchl pro obří projekt v oblasti energetiky.
- Jaká je historie projektu solárního parku v Modlanech.
- Investoři nebudou vydělávat jen na prodeji elektřiny, ale také svého know-how.
