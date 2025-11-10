Na čtyři tisíce věřitelů zkrachovalého dodavatele domácích fotovoltaických elektráren, Energetického holdingu Malina, už dva a půl roku čeká na výsledek insolvenčního řízení. Zhruba 2300 z nich firmě zaplatilo statisícové zálohy za střešní elektrárny či tepelná čerpadla, nic za ně ale nedostali. Podle insolvenčního správce Rudolfa Vinše bude trvat ještě roky, než se k nim alespoň malá část peněz vrátí. „Řízení protahují soudní spory, kterých je několik. Aby bylo možné ukončit insolvenční řízení, je nutné nejprve vyřešit tyto spory,“ vysvětluje Vinš.
Soudy se nyní zabývají i otázkou, zda se vůbec Malina měla dostat do konkurzu. Nejvyšší soud rozhodl, že byl proveden nezákonně, a vrátil věc k projednání Vrchnímu soudu v Praze. Ten by o platnosti konkurzu mohl podle Vinše rozhodnout už nyní v listopadu.
Malina v době solárního boomu, především v roce 2022, nabrala i díky masivnímu marketingu tisíce klientů. V květnu 2023 se ale dostala do úpadku.
Co se dočtete dál
- Jakou šanci má ještě reorganizace Maliny.
- Na základě čeho by věřitelé mohli požadovat náhradu škody po státu.
- Jak velkou část ze svých pohledávek a kdy podle insolvenčního správce věřitelé dostanou.
