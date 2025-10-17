Už několik měsíců se řeší, jak zachránit miliardové dotace z evropského projektu Národní plán obnovy pro tři výzkumná centra. Stavba kampusu Univerzity Karlovy na Albertově totiž nabrala zpoždění a nestíhá se dokončit v požadovaném termínu. Ministerstvo školství proto přišlo s tím, že přesune část peněz z celkem 11miliardové dotace na dva zbývající projekty v Hradci Králové a v Brně, aby Česku nepropadly.
To by ale znamenalo, že Univerzita Karlova bude muset shánět financování na dostavbu Albertova z jiných zdrojů. Rektorka Milena Králíčková proto nyní přišla s tím, že se našlo řešení, díky kterému by univerzita mohla většinu peněz pro stavbu Albertova zachránit a čerpat je i po původně dohodnutém termínu. Vznikla podle ní dohoda se třemi ministerstvy, jejíž součástí má být přesunutí 300 milionů korun na projekt do Brna, který je podle Králíčkové potřebuje, aby se stavba stihla. Tím by se podle ní splnila podmínka pro to, aby mohla čerpat i Univerzita Karlova po původně dohodnutém termínu, tedy po roce 2026.
Jenže rektor Masarykovy univerzity v Brně Martin Bareš o takové dohodě podle svých slov nic neví.
Co se dočtete dál
- Co se nelíbí rektorovi Barešovi.
- Jak se k situaci staví ministerstvo školství.
- Co říká Králíčková a co napsala ostatním rektorům.
