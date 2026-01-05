Základní školy už půl roku testují nové modelové vzdělávací programy, podle nichž se ve třídách učí. A už nyní se ukazují první nedostatky, které je třeba řešit. Podle ředitelů jsou totiž pro běžné základní školy jako vzory nepoužitelné. Problém je také se špatně rozvrženými počty hodin, které týdně připadají na jednotlivé předměty. Zatímco v některých by učitelé měli problém vůbec stihnout povinné učivo, jinde mají naopak prostoru až příliš. A avizované „provzdušnění“ probírané látky tak padá. I to se má teď změnit.
Nový ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce nechat stav dlouho očekávané reformy ve školní výuce prověřit a je připraven ji odložit, nebo dokonce úplně zrušit. Ředitelé škol tak zůstávají v nejistotě.
Co se dočtete dál
- Jakou novinku přichystalo ministerstvo školství pro školy.
- Co se bude na modelových školních vzdělávacích programech měnit.
- Jak na změny reagují učitelé a odborníci.
