Ivana Stiefová to po 19 letech práce dotáhla na hlavní účetní, ale po narození dítěte se kvůli časovým nárokům původní profese rozhodla změnit profesi a přejít do IT branže. Přihlásila se a úspěšně absolvovala kurz dotovaný úřadem práce a vyčerpala...

26. 2. 2025 ▪ 5 min. čtení