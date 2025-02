Představte si, že dostanete zadání, kde máte současně sledovat dvacet odlišných cílů, řídit se jedenácti klíčovými principy a to vše propojit s deseti oblastmi různých činností. Přesně v takové situaci se dnes nachází české školy. Jen proto, že jim stát není už dvacet let schopen srozumitelně sdělit, co vlastně za své peníze očekává. A nepomůže tomu bohužel ani nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který promarnil příležitost kurikulum razantně zjednodušit.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký galimatyáš představuje český vzdělávací systém?

Kolik cílů a kompetencí musí české školy sledovat?

Které části učebního plánu se podařilo zjednodušit?