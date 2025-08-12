Co se děje s tělem, když pijeme málo vody? Proč člověka z dehydratace bolí hlava? A proč máme ve stresu nebo při fyzické námaze sucho v ústech? Otázky, které si pokládají nejen dospělí, ale i teenageři. Odpovědi na ně dává ve svých videích youtuber Jiří Burýšek. Ve svém kanále Jirka vysvětluje věci pravidelně publikuje videa zaměřená na běžné životní situace a vysvětluje je populárně‑vědeckým způsobem. V portfoliu jeho videí se mladí lidé například dozvědí, co dělá s tělem cukr, alkohol nebo dlouhé sezení. Burýšek fakta prezentuje zábavnou formou, videa doplňuje živými grafikami i vlastními hereckými scénkami. Jeho kanál má již téměř půl milionu odběratelů a stal se jedním z nejsledovanějších edukativních youtuberů v Česku.
Zdaleka však není sám. Sociální sítě jsou nejen zdrojem obsahově prázdných videí, která „ničí dětský mozek“, jak se často uvádí, ale také stále relevantnějším vzdělávacím médiem.
„Sociální sítě už dávno nejsou jen místem pro zábavu – zvlášť pro mladé mohou být i branou k novým vědomostem nebo dovednostem. Dnes už na nich najdete profily, které zábavně a srozumitelně vysvětlují třeba českou gramatiku, fyziku, dějepis, cizí jazyky nebo mediální gramotnost,“ vysvětluje Kateřina Dřízhalová ze vzdělávací společnosti Scio. Ze zkušenosti říká, že pokud se vzdělávací obsah podá formou, která je dětem blízká – třeba přes videa, příběhy nebo takzvané meme (myšlenka, koncept nebo vtip, často ve formě obrázků – pozn. red.) –, má velký dopad. „Naše kolegyně, na sítích známá jako Evča ze Scio, na Instagramu radí žákům, jak se připravit na přijímačky na střední školy. Prakticky, lidsky a hlavně ve formátu, kterému mladí rozumějí,“ pokračuje Dřízhalová. Výhodou instagramerské nebo yotuberské formy vzdělávání je navíc fakt, že sledující se protagonisty mohou ptát na to, co je opravdu trápí. „A právě tohle propojení vzdělávání a interaktivity považujeme za velmi cenné,“ dodává Dřízhalová.
Vážná témata odlehčenou formou
Jeden z nejznámějších českých youtuberů, který se dlouhodobě věnuje vzdělávacímu obsahu pro mladé publikum, je Kovy, vlastním jménem Karel Kovář. Témata jeho videí zahrnují aktuální společenské otázky, základy finanční gramotnosti, politiku i mediální výchovu. Vše podává srozumitelně a vtipně, což oceňují i učitelé, kteří jeho videa často využívají ve výuce. Tento osmadvacetiletý influencer původem z Pardubic má nyní na svém kanálu milion odběratelů.
V jednom ze svých nejnovějších videí se věnuje tématu chorobného hromadění věcí. Jako parťáka si bere před kameru profesionálního stěhováka a společně procházejí bytem, v němž bydlel člověk s tendencí k hromadění věcí. Krok po kroku reportážním způsobem oba předvádějí, jak se takový byt vyklízí a na co je třeba si dát pozor.
Kovyho videa jsou zpracována svižným střihem, obsahují rozhovory s aktéry a také uvedení do kontextu, tedy informaci o tom, jak se daný fenomén projevuje v zahraničí nebo jak například finančně pomoci lidem, kteří se s daným problémem potýkají. Kovy se však pouští i do parodie politiky nebo třeba zpracoval video vysvětlující postavení a osobnost dalajlamy, které mělo přes 350 tisíc zhlédnutí. „Kovy zpracovává témata, jako jsou AI, společnost či dezinformace, a podává je jazykem generace Z,“ říká Dřízhalová.
Vtipný skeč si školáci zapamatují
Dalším populárním online vyučujícím je Robin Řežábek, který se zaměřuje na starší studenty a na svém youtubovém a tiktokovém kanálu S Robinem nabízí bezplatné doučování k maturitě i přijímacím zkouškám. Na platformě Herohero je možné jeho doučovací kurzy odebírat za poplatek 12 eur (přibližně 300 korun) měsíčně. Působí i na streamovací platformě Twitch. Jen na Twitchi má třicetiletý Robin, který pochází z Českých Budějovic, kde si již postavil profesionální audiovizuální studio, téměř padesát tisíc sledujících. K maturitě a k přijímačkám již připravil tisíce žáků.
„Buď mě oceníš, nebo nikdy nepochopíš. Jediný CZ/SK učitel matiky a češtiny na této platformě, zároveň 4fun,“ prezentuje se v záhlaví kanálu. Fakta a informace předkládá odlehčeným, živým jazykem, videa doprovází vtipnou grafikou, například když vyučuje určování větných členů s doprovodem růžového poníka.
Populární online vyučující je také Jana Kudrnová alias Bláznivá dějepisářka, jak nazvala svůj instagramový profil. Žákům i studentům na něm přibližuje historii blízkou i vzdálenou, dějiny jídla, stejně jako dějiny válek, věnuje se panovníkům a státníkům, historickým vědcům, ale také třeba umělcům. Navštěvuje významná místa české historie a přibližuje je těm, kdo se o nich jen učí v knihách.
V některých ze svých posledních příspěvků využila učitelka Jana Kudrnová umělou inteligenci a nechala v nich obživnout například T. G. Masaryka, císařovnu Sisi, Charlese Darwina či Napoleona. Tyto známé historické postavy si v krátkém videu vybírají svůj oblíbený pořad v televizi. Bláznivá dějepisářka má jen na Instagramu přes 150 tisíc sledujících.
Španělština pomocí memů
Online formou se učí také jazyky. Populární je instagramový profil Alex Germany, který každý den publikuje krátké příspěvky s některým gramatickým tématem němčiny.
Velmi populárním učitelem španělštiny je pak David Barreto, který má na svém instagramovém profilu přes 1,2 milionu sledujících. V krátkých skečích vysvětluje především každodenní španělské fráze a simuluje typické španělské konverzace. Slibuje dokonce, že základní španělštinu člověka naučí do deseti týdnů.
Tvůrci učí děti kriticky přemýšlet
Pro výuku češtiny je dobré navštívit na Instagramu také profil Cojezoe. Stojí za ním bohemistka Karolína Zoe Meixnerová. Výuku české i zahraniční literatury pojala zábavnou formou, o literárních dílech i autorech publikuje kvízy, zajímavosti a neváhá si z historických autorů a situací také utahovat. Nedávno například publikovala parodický skeč konverzace Karoliny Světlé a Jana Nerudy. Seriál s názvem Národní opruzení, který odkazuje k mezi studenty nepříliš populárnímu literárnímu období, má u ní na profilu již několik dílů. Při jeho sledování se člověk nejen naučí rozlišovat jednotlivé autory 19. století, ale také se zasměje. Meixnerová k tomu vydala i stejnojmennou knihu.
Češtinu podanou jednoduše a s nadhledem, a to gramatiku i sloh, žáci najdou také na instagramovém profilu Jarmila Vepřeka Bezicicestinar. Zajímavým instagramovým a youtubovým profilem je rovněž vedator_cz. Mladí čeští vědci v něm zábavnou a moderní formou prezentují témata z mnoha vědeckých oblastí, od fyziky přes antropologii až po zoologii. Zároveň učí mladé lidi o tématech a informacích kriticky přemýšlet.
„Děti a studenti si díky influencerům mohou budovat přehled, znalosti a kritické myšlení zábavnou formou – často ve chvílích, kdy by stejně scrollovali v online prostoru. Stačí jim ukázat, že i tohle je svět, do kterého mohou patřit,“ shrnuje Dřízhalová.
Místo zákazu má přijít nabídka
Ovšem i u výuky na sítích platí, že je třeba dávat pozor, co konkrétně dítě sleduje. Rodičovská kontrola by neměla znamenat špehování nebo omezování, ale zájem, důvěru a otevřený dialog, jak Dřízhalová připomíná.
„Důležité je, aby se rodiče ptali: Co děti sledují? Proč je to baví? Co si z toho odnášejí? A pokud sami narazí na zajímavý obsah, mohou ho s dětmi sdílet a být jim dobrým příkladem v tom, jak s technologiemi zacházet s rozumem,“ radí Dřízhalová.
Namísto zákazu by tedy měla přijít nabídka – ukázat dětem, že na sítích existuje spousta zajímavého a obohacujícího obsahu. „Když se s nimi o tom bavíme, vytváříme prostředí, ve kterém budou samy schopné posoudit, co je pro ně přínosné a co ne,“ shrnuje Dřízhalová.
