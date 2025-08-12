Organizace, které poskytují zájmové kroužky, se každý rok snaží přijít s nabídkou aktivit, které vyjdou vstříc preferencím dětí i rodičů. Zároveň chtějí jít s trendy a pěstovat u nové generace schopnosti a dovednosti, které bude v měnícím se světě potřebovat. Zeptali jsme se tří ředitelů volnočasových zařízení, jak poptávku po kroužcích i jejich přínos hodnotí.
1. Jaké volnočasové aktivity jsou v posledních letech nejvíc žádané?
2. Co byste označil/a za kroužek budoucnosti, který má perspektivu dát dětem klíčové kompetence?
3. Čím mohou zájmové kroužky nejvíc přispět k rozvoji dítěte?
Jakub Reindl
ředitel Dětské agentury Kroužky
1. Největší zájem je o edukativní kroužky, hlavně jazykové – rodiče je vnímají jako skvělý doplněk k výuce, z čehož máme samozřejmě radost. Stále silné zůstávají sportovní aktivity a roste zájem o vědecké a technické kroužky, jako je například programování. Děti chtějí zábavu, rodiče rozvoj. Naším cílem je to propojit. A věříme, že se nám to daří.
2. Kroužky by měly rozvíjet děti v klíčových oblastech – kreativita, spolupráce, technologie. Největší potenciál vidím v aktivitách, kde se děti učí hravě, zážitkově a prakticky. Nemyslím si, že existuje kroužek budoucnosti. Úspěch spočívá ve správném propojení zmiňovaných faktorů s dobou a potřebami dětí, to je podle mě ta správná cesta.
3. Kroužky jsou místo, kde děti nejsou hodnocené známkami, ale tím, co zažijí. Učí se spolupracovat, objevují, co je baví, zkouší nové věci bez strachu z chyby. Potkají kamarády, zažijí radost z pokroku. Je to bezpečný prostor, kde rostou jako osobnosti – vlastním tempem, bez tlaku na výkon.
Kolik kroužků už je moc? Důležitější je ptát se, kdo je vede a co dítěti přinášejí
Eva Tischlerová
ředitelka SVČ Radovánek, Plzeň
1. V posledních deseti letech nastal velký zvrat ve výběru aktivního využívání volného času v zájmovém vzdělávání. Děti se zaměřují hodně na trendové záležitosti a my jsme za to rádi. Není úplně pravda, že děti málo sportují a o sport nejeví zájem. I rodiče si uvědomují, že pohyb jejich dítěte výrazně napomáhá k formování fyzické kondice a že pohyb je velice příznivý obzvláště v dětství. U sportovních kroužků je velký zájem o ty, kde jde o něco mimořádného, zajímavého a náročného, například podvodní hokej, akrobacii nebo střelbu. Velký zájem je o kroužky s digitální technikou, robotické, grafiky, kroužky Merkuru i Lega. Velký počet dětí také chodí na kroužky taneční, balet a různé formy kreativních a výtvarných dovedností.
2. Musíme si přiznat, že žijeme v digitálním světě. Že umělá inteligence tu je a už s námi zůstane. Tedy je třeba, aby děti byly gramotné jazykově, digitálně, finančně, ale také aby byly samostatné a uměly se již od útlého věku správně rozhodovat, byly důsledné, zodpovědné a pokorné. Kroužky budoucnosti jsou tedy dle mého názoru všechny, které umí dětem pomoci v orientaci, ve vzdělávání a rozvoji všech kompetencí. Velmi důležité jsou technické a polytechnické kroužky, robotické, digitální, rozhodně chemické, biologické. Kroužky budoucnosti jsou jistě ty, které vedou děti cestou inovace, možnosti se správně rozhodovat, uvažovat a také umět komunikovat a naslouchat.
3. Jsem zastáncem provázání formálního a neformálního zájmového vzdělávání. Žijeme v době, kdy to nemáme vůbec jednoduché. Svět prochází velkými změnami a naše planeta zažívá mnoho ran, které jí lidstvo připravilo. Jsme nezodpovědní a mnohdy špatnými rozhodnutími ničíme přírodu a přírodní bohatství. Lidé žijí uspěchaně, neklidně a ve stresu. Rodina už úplně nefunguje tak, jak tomu bylo ještě v minulém století. Rodiče se vracejí z práce pozdě večer, na děti nemají přes týden tolik času, aby si s nimi mohli v klidu sednout, povídat si nebo jim pomohli s volným časem. Právě proto vzniklo mnoho organizací, které umí nabídnout mnoho aktivit pro správné a hodnotné využití volného času.
Domy dětí a mládeže umí zajímavou, nenásilnou formou poskytnout při vysoké kvalitě mnoho druhů jedinečných a různorodých aktivit, které přispívají k celkovému a komplexnímu rozvoji dítěte. Jde o podporu sebevědomí, sebehodnocení, umění pracovat v týmu, socializovat se, přijmout názor jiného člověka, naučit se zvládat stres i zklamání, přijmout prohru, ale také zažít radost, vlastní úspěch, nová poznání, nové výzvy a dojít k cíli. Věnujeme dětem čas beze spěchu a stresu. Pracujeme s dětmi individuálně a profesionálně tak, abychom se stali přáteli, mnohdy i na celý život.
Radek Komínek
ředitel SaSM Brno‑Žabovřesky
1. Dlouhodobě jsou u nás velmi žádané fotbalové kroužky, z výtvarných pak keramika, a oblíbené jsou i hudební aktivity. Často za tím stojí to, že mnozí rodiče vyhledávají aktivity, které nejsou primárně výkonnostně zaměřené. Očekávají smysluplné prožívání volného času svých dětí, rozvoj zájmů, navazování přátelství a bezpečné i podnětné prostředí.
2. Za kroužek budoucnosti nepovažuji konkrétní typ aktivity, ale spíše způsob, jak je veden. Klíčové je zapálení pro věc lektora kroužku a jeho schopnost děti a mladé zaujmout, probudit v nich nadšení – v našem salesiánském pojetí tomu říkáme „animace“. Pokud lektor pracuje s nadšením, dokáže vytvářet atmosféru dialogu a vede děti k participaci i vzájemné spolupráci, každé dítě si pak může najít svou cestu k rozvoji dle vlastního zaměření.
3. Zájmové kroužky přinášejí jiný prostor, který škola ani rodina často nemůže plně nabídnout. Děti si zde aktivity většinou vybírají samy, což vede k jejich autentickému zájmu a vnitřní motivaci. Vztah s lektorem je často partnerský a kamarádský, odlišný od role učitele či rodiče. Kroužky navíc umožňují setkávat se s vrstevníky se stejnými zájmy, což posiluje rozvoj sociálních vazeb, sebedůvěru dítěte a pocit sounáležitosti mimo běžné školní a rodinné prostředí.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zpátky do školy.
