Česko patří k několika posledním zemím v Evropě, které dětem ve školách plošně neomezují přístup k mobilním telefonům. Dělá to sousední Slovensko, Rakousko i všechny severské země. Další státy zase zvyšují minimální věk pro vstup na sociální sítě, nově například Austrálie. Podle bývalé šéfky české pobočky Google Taťány Le Moigne je ponechání regulace pouze na školách či rodičích falešnou svobodou, která děti ohrožuje. Společně s dalšími osobnostmi, psychology a odborníky poslali výzvu ministerstvu školství, aby mobily celostátně omezilo. Úřad to na podzim odmítl, pravděpodobný nový ministr školství Robert Plaga (ANO) je však omezením nakloněn.
Co se dočtete dál
- Proč je státní regulace důležitá.
- Jak by v Česku mohly vypadat a na co si dát pozor.
- Jaké jsou argumenty proti.
