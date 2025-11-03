Když loni po 18 letech skončila v čele české pobočky Google, chtěla si vzít time-out a čas na rozmyšlenou, co dál. Po roce a půl už má Taťána le Moigne kalendář zase plný. Vedle mentoringových a komunitních aktivit se totiž naplno rozběhl v Praze-Klánovicích její nový projekt – dává druhý život zdevastovanému zahradnictví, které se radostně i bolestivě propsalo do rodinné historie.
Taťána le Moigne žije v Klánovicích s manželem Vassilim od roku 2020. Pořídili si tu dům poté, co se syn přesunul na studia do Francie. Byl to pro ni návrat do místa, kde má její rodina hluboce zapuštěné kořeny a kde ona sama na přelomu 80. a 90. let deset let prožila. Její pradědeček, v Paříži vystudovaný krejčí a majitel módního salonu v Praze, tu v roce 1929 koupil od starosty pozemek vedle dnešního klánovického koupaliště. Na něm následně jeho dcera a zeť vybudovali v předválečných letech zahradnictví. Dařilo se tu vybrané zelenině, ale i růžím, hrachorům nebo pivoňkám, které o víkendech jezdili tatrovkou prodávat na Uhelný trh.
