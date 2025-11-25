Asi nikoho nepřekvapí, že čeští a slovenští dolaroví milionáři tráví více volného času na cestách a rádi poznávají cizí kultury. Mnohem více než běžná populace se také věnují sportu a zajímá je třeba umění, zdravý životní styl nebo dlouhověkost. Podstatně méně se toho ví o jejich přístupu k výchově dětí. Zajímavý vhled v tomto směru nabízí průzkum J&T Banky Wealth Report 2025.
Co se dočtete dál
- Co dělají bohatí při výchově jinak než běžná populace.
- Jsou k využívání sociálních sítí přísnější, nebo benevolentnější?
- Má smysl sociální sítě omezovat nebo zakazovat?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.