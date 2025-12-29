Když pečou cukroví, nejdříve ručně stloukají máslo a namelou vlastní mouku. Kompletně se starají o domácnost a hlavně o svého manžela, který jako jediný zajišťuje rodinu finančně. Nejde o historickou rekonstrukci života našich prababiček, ale o nový fenomén zvaný tradwives neboli tradiční manželky, který má na sociálních sítích miliony sledujících. Zdánlivě neškodné profily „tradičních“ žen ale šíří kontroverzní myšlenky.
Co se dočtete dál
- Co stojí za termíny tradwives, ženosféra a femcels.
- Jak se tradiční manželky dostávají do rozporu s vlastní ideologií.
- Proč mají některé tradiční manželky blízko k neonacismu.
- Jak to, že v Česku tradiční hodnoty vyznávají zejména ezoinfluencerky.
- Jaký je historický kontext ženosféry.
