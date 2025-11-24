Video, v němž tehdejší předsedkyně poslaneckého klubu ANO a dnešní kandidátka na post ministryně financí Alena Schillerová pózuje před sněmovnou v kostýmovém oblečku hranolku, obletělo před rokem české sociální sítě. Někteří označovali příspěvek jako vtipný, druzí ho označovali pojmem „cringe“. To je pocit, kdy je člověku za někoho stydno. Někdy až bizarních videí politiků přitom přibývá a situace se má ještě zhoršit. Říká to Jan Zápotocký z Fakulty sociálních věd, který vzestup takzvané cringe kultury v české politice zkoumá.
Jak se odlišuje slovo cringe od bizáru?
Co se dočtete dál
- Jak to, že je na vzestupu cringe kultura v politice, a o co vůbec jde.
- Proč sledujeme bizarní videa a co to říká o nás samých.
- Proč narážíme na paradox autenticity.
