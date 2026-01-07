Takzvané rychlodráze z Kladna do Prahy hrozí další zpoždění. Správa železnic (SŽ) nestihla do začátku prosince 2025 podepsat s vítěznou stavební firmou smlouvu na nejdelší část trasy.

Podle informací HN musí stát věc vyřešit během několika týdnů, nebo se rekonstrukce posune minimálně o rok. A to už by byl problém, který by ohrožoval i současný termín dokončení celé trati v roce 2030.

