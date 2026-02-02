V pořadí už třináctá novela stavebního zákona z roku 2021 míří po dlouhém projednávání ve sněmovně do druhého čtení. Jejím cílem je stále to samé – urychlit a zjednodušit výstavbu.
Novela, která mění dalších 42 zákonů, šla tzv. poslaneckým návrhem vládních zákonodárců a opozice jí tedy vyčítá nedostatek odborné diskuse i stanovisek dotčených orgánů. Koalice argumentuje tím, že zákon představili všem, koho se týká, a na rozdíl od předchozí vlády prý implementovala jejich připomínky. Vzhledem k dosavadním „kvalitám“ stavební legislativy je ale zjevně dost jedno, kolik institucí se k zákonu vyjadřuje.
Co se dočtete dál
- Jak bude fungovat nově zřízený Úřad rozvoje území ČR.
- Jak novela mění pravomoci obcí v územním plánování.
- Jak definuje stavby ve veřejném zájmu a vyvlastnění.
