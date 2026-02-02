Poslední lednový týden začali poslanci projednávat nový stavební zákon. Návrh však čelí odporu hlavně obcí, kterým je z valné části určen a nejvíce se jich také týká. Samosprávám vadí, že nová vláda jej poslala do sněmovny bez připomínkového řízení. Tím se tvorba klíčového zákona jejich názorům vyhnula. Obce poukazují na to, že nový stavební úřad, s jehož vznikem návrh počítá, nebude mít dostatek lidí. To by mohlo způsobit podobný kolaps stavebních řízení jako jejich digitalizace v roce 2024.
Co se dočtete dál
- Co vadí obcím na stavebním zákonu.
- Proč se neshodnou s ministryní Mrázovou.
- Co chtějí dokázat dotazníkovým průzkumem.
