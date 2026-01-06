Ve velvyslaneckých nominacích Česka do důležitých zahraničních úřadů se podle zdrojů HN chystají dvě významné změny. Obě souvisejí s českou misí OSN v New Yorku, v jejímž vedení dosluhuje někdejší sociálnědemokratický šéf tuzemské diplomacie Jakub Kulhánek. Předchozí vláda se za něj rozhodla poslat bývalého prvního náměstka ministerstva zahraničí Jiřího Kozáka (ODS), ale nové vedení resortu v čele s předsedou Motoristů Petrem Macinkou má v tomto směru jiné plány.
Do Spojených států chce totiž nominovat současného státního tajemníka ministerstva Radka Rubeše, se kterým naopak minulý kabinet počítal na velvyslanecké místo v Římě. Do Itálie má místo něj nakonec zamířit s Motoristy spolupracující zkušený diplomat a čerstvý poslanec Karel Beran.
