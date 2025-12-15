Nová česká vláda je ve funkci první den a už naší zemi stihla zajistit jeden rekord. Petr Macinka, ministr zahraničí, pověřený také řízením ministerstva životního prostředí, oznámil, že na úterní schůzce ministrů životního prostředí států Evropské unie v Bruselu budou Česko zastupovat Slováci. Takovou výměnu podle zdrojů z Bruselu ještě žádná země nikdy neudělala.
Zcela výjimečně se stane, že se nechá na schůzce v Bruselu zastupovat premiér. A to proto, že na summit mohou jen šéfové vlád nebo hlavy států. Tedy premiéři či prezidenti, případně králové nebo královny. Nikdo jiný. Na zasedání resortních ministrů ale celkem běžně jede místo ministra náměstek nebo daný stát zastupuje jeho velvyslanec při EU.
Kam Babišova vláda zavede Česko? Její program napovídá, v čem koaliční strany zmírní své radikální sliby
Macinka svůj bezprecedentní krok vysvětluje tím, že se na zastupování Slovenskem domluvil jeho stranický „motoristický“ kolega Filip Turek v době, kdy si myslel, že ministrem bude on a nebyl si jistý, jestli cestu do Bruselu ze zdravotních důvodů zvládne. Sám Macinka prý do Bruselu odjet nemůže, protože se musí věnovat ministerstvu zahraničí.
Možná vysvětlení jsou jen dvě, obě špatná. Turek s Macinkou buď naprosto netuší, jak hájení českých zájmů v EU funguje, nemají ponětí o tom, kdo tyto zájmy hájí, když nemůže ministr. To by bylo dosti tragikomické, vzhledem k tomu, že obrany českých zájmů jinak mají plná ústa.
Druhá varianta je snad ještě horší – oba pánové nevěří lidem, kteří by je v Bruselu mohli zastoupit. Ponechme stranou náměstky, půjde o nováčky. Zájmy Česka by tak za normálních okolností měl na zmíněné schůzce hájit velvyslanec Štěpán Černý, muž, který se evropským záležitostem věnuje mnoho let a je to vysoce kompetentní profesionál. Ostatně na Úřadu vlády pracoval za éry Andreje Babiše i Petra Fialy. A ke spokojenosti obou. Prostě úředník a diplomat v nejlepším smyslu slova.
Pokud mu Turek s Macinkou nevěří, svědčí to hlavně o nich samých. Dovolí-li, aby české zájmy hájil slovenský ministr Tomáš Taraba, vyhraněný slovenský nacionalista, pak vlastně nevěří v Česko.
