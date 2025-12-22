Novým ředitelem odboru kabinetu ministra životního prostředí se stal Pavel Vlček, člověk s mnoha zkušenostmi z oblasti komunikace a PR. Vzdal se kvůli tomu postu předsedy komunikační asociace ASCOPA, která se věnuje podpoře a vzdělávání pracovníků v PR. V jejím vedení působil uplynulých téměř osm let a do značné míry tuto asociaci vybudoval.

Pro své nové angažmá se nechal přesvědčit Petrem Macinkou (Motoristé), ministrem zahraničí, který je dočasně pověřený také vedením ministerstva životního prostředí. Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, kdo bude po Macinkovi tento resort vést, je pro Vlčka rozhodnutí řídit jeho kabinet krokem do neznáma. „Uvidíme, co bude. V životě jsem přijal mnoho výzev. Většinou jsem za to byl rád,“ řekl HN Vlček.

Na místo vedoucího kabinetu nastoupil v pátek. V pozici nahradil Marcela Ladku, který na ministerstvo přišel v době ministra Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Macinka na ministerstvu slíbil rázné změny. Před volbami uvedl, že po nástupu Motoristů na ministerstvu poteče zelená krev. Chystá se zrušit celou sekci ochrany klimatu a na ministerstvu se navíc mluví i o konci odboru financování dekarbonizace ekonomiky.

