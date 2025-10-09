Není kontroverznějšího kandidáta na post ministra životního prostředí, než je nově zvolený poslanec Petr Macinka. Šéf strany Motoristé sobě, která ve volbách do Poslanecké sněmovny získala 13 mandátů a vyjednává s vítězným hnutím ANO účast ve vládě, vyvolává v odborných kruzích zděšení. Víc než 250 českých vědců a akademiků podepsalo otevřený dopis hlavnímu kandidátovi na premiéra Andreji Babišovi (ANO) a prezidentu Petru Pavlovi. Požadují, aby pozici ministra životního prostředí v příští vládě svěřili kompetentní osobě. V dopise upozorňují, že je to i v zájmu hnutí ANO a jeho volebního programu.
Macinka se netají tím, že chce dosavadní fungování ministerstva vyhodit do povětří. Motoristé tento resort vnímají jako brzdu rozvoje.
Macinka během volební kampaně sliboval, že v případě vítězství Motoristů „poteče na ministerstvu zelená krev“. Má tím na mysli, že se zbaví všech jeho pracovníků, kteří mají co do činění s Green Dealem a ochranou přírody a klimatu, jež omezuje rozvoj průmyslu. Macinka vliv člověka na globální změnu klimatu neuznává, přestože to potvrzují desítky let vědeckého výzkumu a je za tím silný vědecký konsenzus. Motoristé přesto odmítají boj s klimatem. Považují jej za ideologický konstrukt.
Co se dočtete dál
- Co má Macinka společného s Václavem Klausem a podnikatelem v hnědouhelném byznysu Pavlem Tykačem.
- Co na svého možného nástupce říká ministr životního prostředí Petr Hladík.
- Co by Motoristé na ministerstvu udělali a jak Macinku hodnotí odborníci.
