Nový kabinet pokračuje v rozsáhlých čistkách a svými kroky dělá tlustou čáru za politikou bývalé vlády. Ukazují to dokumenty o chystaných změnách, které mají HN k dispozici. Na ministerstvu zahraničí tak má skončit i odbor, který se zabývá hybridními hrozbami, kde se řeší i takové agendy jako globální rizika nebo odolnost. Ostrý řez chystá i nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). Tady končí odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí a odejít má několik odborníků na dětské právo.
Co se dočtete dál
- Personální čistky nové vlády se výrazně dotknou ministerstva zahraničí a ministerstva práce a sociálních věcí. Ostrý řez chystá i nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
- Kdo všechno má odejít?
- Které sekce a odbory mají být zrušeny?
- A co to může pro naši zahraniční politiku znamenat?
