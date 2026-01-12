Opakovaně se objevují tvrzení, že se Petr Pavel odmítnutím jmenovat ministrem životního prostředí kandidáta Motoristů Filipa Turka chová naprosto stejně jako Miloš Zeman. A že je paradoxní, nebo dokonce směšné, že titíž lidé, kteří Zemana za jeho postup při odmítání ministerských kandidátů odsuzovali, Pavla nyní nejen nekritizují, ale dokonce ho chválí. Na první pohled se to tak může skutečně jevit. Pojďme se ale podívat, jestli tvrzení „postup Pavla rovná se postup Zemana“ obstojí i při bližším zkoumání.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • V čem je postup Petra Pavla a Miloše Zemana podobný.
  • Jaké jsou v jejich odmítání ministrů rozdíly.
  • Proč se bojí Babiš a Macinka na Pavla podat kompetenční žalobu.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.