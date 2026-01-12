Opakovaně se objevují tvrzení, že se Petr Pavel odmítnutím jmenovat ministrem životního prostředí kandidáta Motoristů Filipa Turka chová naprosto stejně jako Miloš Zeman. A že je paradoxní, nebo dokonce směšné, že titíž lidé, kteří Zemana za jeho postup při odmítání ministerských kandidátů odsuzovali, Pavla nyní nejen nekritizují, ale dokonce ho chválí. Na první pohled se to tak může skutečně jevit. Pojďme se ale podívat, jestli tvrzení „postup Pavla rovná se postup Zemana“ obstojí i při bližším zkoumání.
Co se dočtete dál
- V čem je postup Petra Pavla a Miloše Zemana podobný.
- Jaké jsou v jejich odmítání ministrů rozdíly.
- Proč se bojí Babiš a Macinka na Pavla podat kompetenční žalobu.
