Od února povede největší a nejstarší českou univerzitu chemik Jiří Zima. V páteční rektorské volbě jasně porazil současnou šéfku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou, vůči níž byl velmi kritický. Slíbil ukončit vyostřenou předvolební situaci a být rektorem všech. Nyní bude muset čelit zejména problémům spojeným s dostavbou kampusu na Albertově. „Je třeba ujistit ministerstvo školství, že univerzita dělá vše pro to, aby stavbu realizovala a využila co největší část z prostředků dotace do termínu čerpání,“ řekl HN. Jen den před volbou se navíc objevily informace, že Univerzitu Karlovu vyšetřuje policie hned ve dvou záležitostech.
Co se dočtete dál
- O jaké kauzy se zajímá policie a proč.
- Jak chce Zima řešit Albertov.
- Jaké budou jeho první kroky ve funkci.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.