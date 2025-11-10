Po vládě Petra Fialy (ODS) zůstává v energetice jeden velký dluh. To samé lze ale říct v podstatě i o předchozím kabinetu Andreje Babiše (ANO). Už ten měl totiž začít práce na nové verzi Státní energetické koncepce (SEK). To se nestalo a úkol nedotáhne do konce ani odcházející vláda.
Ministerstvo průmyslu má přitom podle vrchního ředitele sekce energetiky Reného Neděly druhou verzi nové koncepce v podstatě hotovou. Případné schválení však bude až na budoucím kabinetu ANO, SPD a Motoristů.
Co se dočtete dál
- Jakých změn doznal návrh koncepce oproti původní verzi.
- Proč vláda původní verzi energetické koncepce neschválila.
- Jak se k přijetí klíčového dokumentu staví hnutí ANO.
- Proč je stále platná energetická koncepce už úplně mimo.
