Univerzita Karlova rozjela s nadací The Kellner Family Foundation první program na podporu vědecké excelence Kellner Research Chair. Díky penězům soukromého donora tak chce univerzita získat špičkové vědce, na které by jinak ze státních peněz nedosáhla. Celkem plánuje do Česka „dovézt“ šest vědců, nadace do programu věnuje 48 milionů korun. V září se otevřelo první kolo výběrového řízení.
„Chceme, aby u nás vědci dostali nejen odpovídající plat, ale i zázemí, díky kterému budou motivováni přijet,“ říká prorektor Univerzity Karlovy Martin Vlach. Ve společném rozhovoru s ředitelkou nadace The Kellner Family Foundation Terezou Bůžkovou oba popisují, jak bude program fungovat a jaká od něj mají očekávání.
Co se dočtete dál
- Jaké podmínky musí kandidáti na vědecké chairs splnit.
- Co si univerzita i nadace od projektu slibují.
- Co předcházelo domluvě o spolupráci.